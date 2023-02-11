Российские военные нанесли сокрушительное поражение ВСУ на Донецком направлении
В населенных пунктах ДНР уничтожены три склада военных боеприпасов.
Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Минобороны РФ
Российские военные уничтожили более 140 украинских военнослужащих в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ежедневном брифинге.
Также армия России уничтожила две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Потери были и среди зарубежных поставок военной техники: уничтожены две американские артиллерийские системы М777, самоходная гаубица «Krab», поставленная из Польши, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Отмечается, что в населенных пунктах Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой народной республики уничтожены три склада военных боеприпасов ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что русские сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. Такой высокий пилотаж показали ВКС России не первый раз, в прошлом месяце русские летчики сбили украинский истребитель в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.
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