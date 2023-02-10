МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Также доблестные бойцы России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Терновка в Запорожской области посредством истребительной авиации российские силы сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ежедневном брифинге.

В том числе он отметил, что ВС РФ сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 12 украинских беспилотников рядом с населенными пунктами Добролюбовка Харьковской области, Жовтневое, Червоная Диброва, Голиково в Луганской народной республике (ЛНР), Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Новопрокофьевка Запорожской области.

«Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказал генерал-лейтенант.

Еще сегодня представитель Минобороны отметил, что российские войска освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Теперь регион зачищен от украинских боевиков. Войска России одержали победу в этих боях благодаря смелости, отваге, мужеству и наступательным действиям подразделений «Западной» группировки войск.

Накануне стало известно, что российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. Это далеко не первый раз, когда ВКС России показывают высший класс. В прошлом месяце войска России уже сбивали такой самолет в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона.

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