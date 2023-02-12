Британское оружие могут начать производить на Украине
Telegraph: Лондон и Киев ведут переговоры о производстве британского оружия на Украине
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
По информации журналистов, аналогичные переговоры с руководством режима в Киеве ведут также Германия и Франция.
Британское оружие может производиться на Украине. Сейчас об этом ведутся переговоры между Киевом и чиновниками оборонной промышленности Соединенного Королевства, сообщает издание The Daily Telegraph. В статье сказано, что данное сотрудничество поспособствует укреплению связей между государствами. Британские специалисты уже посетили Незалежную, чтобы создать общие предприятия, производящие вооружение и транспорт по лицензии.
По информации обозревателей, некоторые оборонные компании Европы также ведут диалог с украинской стороной, организации Британии не хотят уступать конкурентам из Германии и Франции. По данным источника журналистов, Великобритания борется за то, чтобы поставить себя в так называемое «начало очереди».
Уточняется, что раньше Самостийная производила какие-то виды израильского и американского оружия, а именно — винтовки. Кроме того, на Украине адаптировали собственные танки для дальнейшего использования на них израильской электроники. Предполагается, что киевский режим хочет не покупать артиллерию, технику и оружие у Запада, а производить их лично по лицензии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходил тур Зеленского по Европе с просьбой оружия и денег.
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