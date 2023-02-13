Берлускони назвал причины начала СВО на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 13

Экс-премьер Италии Берлускони: спецоперацию РФ можно было бы предотвратить, если бы не обстрелы Донбасса

Берлускони назвал причины начала СВО на Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Спецоперация

Бывший премьер-министр Италии рассказал, как можно было бы избежать кровопролития на Украине.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно было бы положить конец атакам на республики Донбасса, чтобы не вынуждать Россию к проведению специальной военной операции на Украинне, заявил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.

«Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — цитирует слова Берлускони издание iL Mattiono.

Ранее Берлускони выразил свое сожаление в связи с тем, что до сих пор не было найдено решение по мирному разрешению конфликта на Украине. 

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик предсказал усиление позиций России.

Тема:
Спецоперация
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