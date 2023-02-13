Берлускони назвал причины начала СВО на Украине

Бывший премьер-министр Италии рассказал, как можно было бы избежать кровопролития на Украине.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно было бы положить конец атакам на республики Донбасса, чтобы не вынуждать Россию к проведению специальной военной операции на Украинне, заявил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.

«Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — цитирует слова Берлускони издание iL Mattiono.

Ранее Берлускони выразил свое сожаление в связи с тем, что до сих пор не было найдено решение по мирному разрешению конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик предсказал усиление позиций России.