Берлускони назвал причины начала СВО на Украине
Экс-премьер Италии Берлускони: спецоперацию РФ можно было бы предотвратить, если бы не обстрелы Донбасса
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Бывший премьер-министр Италии рассказал, как можно было бы избежать кровопролития на Украине.
Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно было бы положить конец атакам на республики Донбасса, чтобы не вынуждать Россию к проведению специальной военной операции на Украинне, заявил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.
«Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — цитирует слова Берлускони издание iL Mattiono.
Ранее Берлускони выразил свое сожаление в связи с тем, что до сих пор не было найдено решение по мирному разрешению конфликта на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик предсказал усиление позиций России.
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