Дни ВСУ сочтены: ожесточенные бои идут на подступах к Марьинке под Донецком

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В ДНР продолжаются бои за Марьинку

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская пехота при поддержке артиллерии выдавливает украинских боевиков с их позиций.

В Минобороны рассказали, что взят под контроль поселок Красная Гора в ДНР, он под Артемовском.

Ожесточенные бои сейчас идут и на подступах к Марьинке под Донецком. Российские штурмовые отряды медленно, шаг за шагом, выдавливают боевиков с их позиций. Пехоту поддерживает артиллерия. Наши «Гиацинты» не дают противнику поднять голову, уничтожая бетонные блиндажи.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин работает на передовой. Смотрите эксклюзивные кадры в его видеорепортаже на сайте 5-tv.ru.

Тема:
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