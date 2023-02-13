Дни ВСУ сочтены: ожесточенные бои идут на подступах к Марьинке под Донецком
В ДНР продолжаются бои за Марьинку
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Российская пехота при поддержке артиллерии выдавливает украинских боевиков с их позиций.
В Минобороны рассказали, что взят под контроль поселок Красная Гора в ДНР, он под Артемовском.
Ожесточенные бои сейчас идут и на подступах к Марьинке под Донецком. Российские штурмовые отряды медленно, шаг за шагом, выдавливают боевиков с их позиций. Пехоту поддерживает артиллерия. Наши «Гиацинты» не дают противнику поднять голову, уничтожая бетонные блиндажи.
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин работает на передовой. Смотрите эксклюзивные кадры в его видеорепортаже на сайте 5-tv.ru.
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