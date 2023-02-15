«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой

На певицу уже не первый год льется грязь, оскорбления, каждый шаг высмеивают, как незнакомые люди, так и некоторые знаменитости. Но Бузова внимания не обращает и продолжает усердно трудиться.

Певица Ольга Бузова вновь подверглась критике. На этот раз со стороны телеведущей Юлии Меньшовой. При этом никакого конфликта между знаменитостями не было: Бузова сейчас трудится в Африке, Меньшова в Москве.

Так, во время интервью Меньшовой с Натальей Красновой, последнюю попросили рассказать о личной жизни и профессиональной деятельности. Краснова вместе с Викторией Боней, Андреем Борисовым и Вадимом Вороновым ведет проект на Rutube. Поначалу ведущим было сложно найти язык, в особенности Красновой с Боней.

«Но начался второй сезон, и мы начали слышать друг друга, что удивительно! Потому что Виктория Боня — звезда. Прямо вот, как ты любишь говорить, звезда Бузова», — объяснила Краснова в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Меньшова долго думать не стала и высказала, что она думает о Бузовой, ее успехе, таланте и популярности.

«Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь», — скептически отозвалась Меньшова.

Краснова не стала комментировать колкое высказывание ведущей. Она решила промолчать и наоборот рассказала, что благодаря шоу у нее есть возможность узнавать знаменитостей с абсолютно другой стороны.

«Та же Волочкова… Что мы про нее знаем? Шпагат, писала под елку… И ты думаешь, ну, понятно, что сейчас будут ноги на столе. Но когда человек начинает без вранья рассказывать подробности о своей жизни, которые я не слышала, и рассказывает честно, не рисуясь, это подкупает», — заключила Краснова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Ольга Бузова беременна.