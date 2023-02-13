Знаменитость пошла на смелость и подчеркнуть свой животик облегающим платьем. Что же это — принятие своих недостатков или намек всему миру?

Певица Ольга Бузова сделала неоднозначный пост в своей социальной сети. Поклонники подозревают, что девушка ждет первого ребенка, однако есть и другое мнение.

Звезда отправилась в ЮАР, где проходят съемки нового сезона популярного реалити шоу. Бузова продолжает делиться контентом из Африки в социальных сетях, а внимательные подписчики начали замечать подозрительные изменения в теле артистки.

На одном из видео исполнительница предстала в голубом обтягивающем платье, которое даже не скрывает ее выпирающий животик. К тому же, кадры сопровождает весьма интригующая подпись.

«„Иногда мне кажется, что солнце светит лично для меня: его лучи проникают куда-то под кожу, туда, где у нас кнопочка счастья». Счастье — внутри меня», — заявила Бузова.

Бузова показала округлившийся животик. Instagram* / buzova86

Поклонники разделились на два лагеря, но все-таки большинство не верит в беременность тщательно скрывающей личную жизнь исполнительницы. Пользователи сети устроили обсуждения в комментариях, где поделились предположениями и советами.

«Никто не заметил живот?»;

«А что с животиком? Ты беременна? Если да, то поздравляем! А если просто торчит, срочно убрать!»;

«Не самый удачный ракурс. Пивной живот наружу, по себе знаю, как выглядят пивные животы. Этот именно такой»;

«У меня растет живот. Может, кто-то там живет? Нет, никто там не живет. Просто кто-то много жрет», — высказались в ироничной манере подписчики.

Примечательно, что СМИ то и дело пытаются поймать певицу на романе с новым мужчиной или начинают подозревать 37-летнюю ведущую в беременности. Сама Бузова на слухи не реагирует, однако рожает интересные инфоповоды один за одним.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольга Бузова начала публиковать фото без фильтров и стала носить откровенные наряды.

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