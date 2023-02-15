Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 140

Политолог Кортунов: расследование Херша подорвет доверие немецкого общества к США

Фото, видео: © РИА Новости / Командование обороны Дании; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Американский журналист в интервью Berliner Zeitung фактически обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве «Северных потоков». Чего ждать дальше?

Сенсационное расследование Сеймура Херша о прямой причастности Белого дома к терактам на «Северных потоках» вряд ли будет иметь политические последствия, но, безусловно, нанесет удар по авторитету США и подорвет доверие к ним со стороны партнеров, прежде всего, Германии. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Андрей Кортунов.

Он отметил, что Германия фактически подконтрольна США и в последние годы не ставила вопрос о стратегической автономии. Даже случаи выявления фактов слежки американских спецслужб за высокопоставленными немецкими политиками и государственными деятелями не имели последствий.

«Я думаю, что это расследование может иметь последствия, скорее, для общественного мнения в Германии. Возможно, оно будет одним из факторов, которые приведут к снижению позитивных оценок американской внешней политики немецким обществом», — отметил Кортунов.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung фактически обвинил администрацию президента США Джо Байдена в организации подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого, 8 февраля, Херш опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.

Ссылаясь на надежный источник, Херш утверждает, что решение о терактах на «Северных потоках» принял лично глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации намерен обратиться к МИД России с предложением инициировать международное расследование терактов на «Северных потоках».

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

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