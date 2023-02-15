Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на «Северных потоках»
Какие главные темы на повестке и чего ожидать от мероприятия?
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с подрывом «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство РФ.
До этого руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласна с позицией ООН о том, что она не вправе расследовать теракты. По его мнению, западные страны лгут РФ.
Накануне комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Совбезу ООН о проведении расследования диверсии на международном уровне. Авторы документа обратились к расследованию американского журналиста Сеймура Херша.
Херш опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.
Ссылаясь на надежный источник, Херш утверждает, что решение о терактах на «Северных потоках» принял лично глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог оценил последствия расследования Херша для США.
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