Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на «Северных потоках»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 134

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Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с подрывом «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство РФ.

До этого руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласна с позицией ООН о том, что она не вправе расследовать теракты. По его мнению, западные страны лгут РФ.

Накануне комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Совбезу ООН о проведении расследования диверсии на международном уровне. Авторы документа обратились к расследованию американского журналиста Сеймура Херша.

Херш опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.

Ссылаясь на надежный источник, Херш утверждает, что решение о терактах на «Северных потоках» принял лично глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог оценил последствия расследования Херша для США.

Тема:
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