Российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56

Советник Пушилина Кимаковский: ВС РФ взяли основные высоты в окрестностях Артемовска

Российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Динамика боев на артемовском направлении говорит о неизбежной утрате контроля ВСУ над городом.

Подразделения ВС РФ смогли взять все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в эфире You-Tube канала «Соловьев Live» рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — сообщил Кимаковский.

Советник Дениса Пушилина добавил, что позиции российских военнослужащих значительно сковывают маневры ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов. Он также отметил, что на артемовском направлении было замечено большое количество иностранных наемников, воющих на стороне Украины.

Артемовск является важной транспортной артерией ВСУ. Эксперты неоднократно подчеркивали, что взятие города российскими солдатами обрубит поставки украинским боевикам продовольствия, боеприпасов и техники.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, ВСУ готовят отступление из Артемовска и вывозят архивы госучреждений.

Тема:
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