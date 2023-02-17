«Снарядный голод» на Украине вынудил Пентагон принять крайние меры
FT: Пентагон может увеличить расходы на оборону из-за потребностей Киева в боеприпасах
Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru
Вашингтон вынужден тратить свой собственный неприкосновенный запас.
Американский ВПК с трудом справляется со все возрастающими запросами Украины. ВСУ испытывают настоящий «снарядный голод». Об этом сообщает Bloomberg.
Украинские военные ежедневно тратят до шести тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Американцы обещают нарастить их выпуск — с 14 до 20 тысяч. А нужно при этом еще в 10 раз больше. Пентагону пришлось расчехлить неприкосновенный запас, который хранился на случай большой войны.
На этом фоне министр обороны Германии признался, что и танкам «Леопард», поставляемым Украине, не хватает боеприпасов и запчастей. В Германии и Словении должны появиться новые заводы по их производству, правда, не раньше следующего года.
- 17 февр
- Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео
- 17 февр
- Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны
- 17 февр
- Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
- 17 февр
- Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным
- 17 февр
- Зеленский оценил тактику российской спецоперации
- 16 февр
- «Короткая ночь»: чем занимался Столтенберг во время начала СВО
- 16 февр
- В Минобороны сообщили о возвращении 101 российского военного из украинского плена
- 16 февр
- «2,5 Мировая война»: что резолюция ЕП по Украине означает для России
- 16 февр
- Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии
- 16 февр
- «Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США
Читайте также
85%
0.55 79.98
0.41
Нашли ошибку?