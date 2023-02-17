«Снарядный голод» на Украине вынудил Пентагон принять крайние меры

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FT: Пентагон может увеличить расходы на оборону из-за потребностей Киева в боеприпасах

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон вынужден тратить свой собственный неприкосновенный запас.

Американский ВПК с трудом справляется со все возрастающими запросами Украины. ВСУ испытывают настоящий «снарядный голод». Об этом сообщает Bloomberg.

Украинские военные ежедневно тратят до шести тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Американцы обещают нарастить их выпуск — с 14 до 20 тысяч. А нужно при этом еще в 10 раз больше. Пентагону пришлось расчехлить неприкосновенный запас, который хранился на случай большой войны.

На этом фоне министр обороны Германии признался, что и танкам «Леопард», поставляемым Украине, не хватает боеприпасов и запчастей. В Германии и Словении должны появиться новые заводы по их производству, правда, не раньше следующего года.

Тема:
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