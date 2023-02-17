От юга до севера: метели и гололед «атаковали» регионы России

Когда гражданам ждать прихода весны и возможно ли повышение температуры в ближайшие дни?

Сильный туман сейчас грозит водителям на Кубани. На федеральной трассе «Кавказ» видимость упала до нескольких метров. К тому же на дорогах скользко, идет снег. Всех, кто за рулем, призвали быть максимально осторожными и не превышать скорость.

Снежный шторм накрыл несколько поселков в Мурманской области. Из-за метели видимость на дорогах практически нулевая. Ветер дует с такой силой, что некоторые машины сносит на обочину. Самостоятельно выбраться из сугробов водители уже не могут. Приходится вызывать спасателей.

В Воркуте из-за непогоды отменили занятия в школах. Правда, дети дома сидеть не стали — за полярным кругом свои аттракционы.