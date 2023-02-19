В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 74

Песков: Путин в послании Федеральному собранию оценит СВО и мировую ситуацию

В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Мероприятие состоится во вторник, 21 февраля. Сейчас к нему активно готовятся.

Президент России Владимир Путин даст оценку специальной военной операции (СВО) на Украине и мировой ситуации в целом в рамках послания Федеральному собранию. Об этом в эфире федерального канала сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Послание президента России Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля. Сейчас к мероприятию активно готовятся. Верховный главнокомандующий ежедневно проводит множество переговоров, чтобы актуализировать свое выступление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как политика США сплотила людей вокруг Путина.

Тема:
Спецоперация
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