Бастрыкин назвал предателями звезд, сбежавших из России и осудивших СВО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал критикующих Россию знаменитостей предателями. В интервью ТАСС он дал оценку их поведению с точки зрения общества. Бастрыкин напомнил, что именно в РФ многие звезды заработали довольно большие деньги и стали знамениты.

«Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — сказал он.

Глава СК РФ добавил, что многие певцы и артисты не только зарабатывают, но и имеют влияние на массы благодаря социальным сетям.

«Они влияют на культурное сознание людей и их ценности, могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись», — заметил Бастрыкин.

Он также предостерег знаменитостей от скоропалительных высказываний, пояснив, что многомиллионная аудитория подписчиков предполагает моральную ответственность владельцев за то, какую информацию они несут обществу.

Ранее политолог Армен Гаспарян в диалоге с 5-tv.ru разложил по полочкам аргументы позволившего себе оскорбить россиян Бориса Гребенщикова.