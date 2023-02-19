Бастрыкин назвал предателями звезд, сбежавших из России и осудивших СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 104

Государственный деятель напомнил, что многие из тех звезд, что ринулись критиковать Россию из-за рубежа после начала СВО, нажили немалое состояние именно в России.

Бастрыкин назвал предателями звезд, сбежавших из России и осудивших СВО

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал критикующих Россию знаменитостей предателями. В интервью ТАСС он дал оценку их поведению с точки зрения общества. Бастрыкин напомнил, что именно в РФ многие звезды заработали довольно большие деньги и стали знамениты.

«Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — сказал он.

Глава СК РФ добавил, что многие певцы и артисты не только зарабатывают, но и имеют влияние на массы благодаря социальным сетям.

«Они влияют на культурное сознание людей и их ценности, могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись», — заметил Бастрыкин.

Он также предостерег знаменитостей от скоропалительных высказываний, пояснив, что многомиллионная аудитория подписчиков предполагает моральную ответственность владельцев за то, какую информацию они несут обществу.

Ранее политолог Армен Гаспарян в диалоге с 5-tv.ru разложил по полочкам аргументы позволившего себе оскорбить россиян Бориса Гребенщикова.

Тема:
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