«Тачанки Махно — постреляли и убежали»: новая тактика ВСУ говорит о нехватке ресурсов у Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44

Военный эксперт Литовкин назвал использование ВСУ пикапов с пулеметами «тактикой Махно»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинские боевики не выдерживают прямых столкновений с российскими отрядами, поэтому начали «налетать из-за угла и смываться».

Пикапы с установленным на них стрелковым оружием, которые активно начали применять украинские боевики в зоне спецоперации, можно сравнить с тачанками, составлявшими основную ударную силу Революционной повстанческой армии Украины под руководством Нестора Махно в годы Гражданской войны. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что пикапы, как в свое время тачанки, относятся к так называемым «кочующим огневым средствам». Их преимущество, по словам эксперта, в том, что они позволяют «выскочить из-за угла», нанести удар и опять «смыться», оставаясь практически неуловимыми.

«Это тактика тачанок, как была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Она применяется, когда у тебя не хватает личного состава и боевой техники, но ты должен огрызаться, наносить максимальный урон противнику», — отметил Литовкин.

По его мнению, переход к подобной тактике свидетельствует о том, что фронтальная оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдерживает ударов российских сил. Более-менее стойко обороняться украинские боевики могли только на заранее подготовленных позициях с железобетонными блиндажами, окопами, траншеями и прочими укрытиями, аналогичными тем, что были оборудованы в Соледаре и Артемовске.

Сейчас же бои постепенно смещаются на открытую местность, где ВСУ ничего не остается, как прибегать к «тактике Махно» — исподтишка наносить удары и тут же убегать в другое место, пока не прилетела «ответка».

«Если они бегают таким образом, значит, они боятся. Это говорит о том, что мы их быстро засекаем и наносим ответный удар. Поэтому они так и действуют», — заключил Литовкин.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщил, что на купянском и краснолиманском направлениях киевские силовики активно применяют пикапы, оснащенные зенитно-пулеметными установками, ПЗРК, ПТУР, автоматическими гранатометами и минометами западного образца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в офисе украинского президента оценили новую тактику российских войск в проведении спецоперации.

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