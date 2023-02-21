Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой

Знаменитость гордиться тем, что сделала себя сама благодаря буквально круглосуточной работе. И сбавлять обороты не намерена. Даже печальные вести из жизни фигуриста ее не останавливают.

Юморист Гарик Мартиросян вспомнил, как недавно певица Ольга Бузова не стала отменять работу, даже сильно заболев. Певица, несмотря на плохое самочувствие, приняла участие в музыкальной программе на федеральном канале, старалась выглядеть бодрой и энергичной, вступала в дискуссии. А в перерыве между съемками в гримерке она лежала под капельницами.

«Она была с температурой под 40. У нее нет голоса, хрипотца такая, не свойственная ей. Она под капельницами в гримерке, мы заходим к ней перед каждым выпуском. Она говорит, что сейчас соберется, все нормально», — рассказал Мартиросян в беседе с Лаурой Джугелией для ее YouTube-канала.

Вместе с тем комик восхитился стойкости и силе характера знаменитости. Однако публика такого боевого настроя Бузовой не оценила. Они всерьез испугались за певицу и предупредили ее, что такими темпами она может повторить судьбу фигуриста Романа Костомарова, который также трудился без выходных и отдыха, а теперь находится на грани жизни и смерти в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Костомарову стало хуже после ампутации.