Путин: Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь

Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. Об этом в рамках послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Начиная с 2014 года, Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, не скрывая ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Между тем и вы это хорошо знаете — мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелого конфликта», — подчеркнул Владимир Путин.

Выступление главы государства проходит ежегодно. Прошлый год стал исключением в связи с началом специальной военной операции на Украине. Путин тогда заявлял, что нужно время, чтобы дополнительно оценить ситуацию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил журналистам, что послание президента затронет спецоперацию в Донбассе, а также мировую ситуацию в целом. Кроме того, среди предполагаемых тем обозначены российская экономика, социальная сфера и другие темы. Присутствовать на мероприятии будут сенаторы, депутаты, а также участники спецоперации. Приблизительно среди слушателей будет 1400 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал, как проходила подготовка к посланию Путина Федеральному Собранию.