Маткапитал в Донбассе и Новороссии будут выдавать за детей с 2007 года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

В свое время аналогичное решение было принято для Крыма и Севастополя.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Владимир Путин предложил распространить материнский капитал в России на новые регионы. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Он напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют полное право на маткапитал.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя. Еще в прошлом, 2022 году, Владимир Путин заявлял, что программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Теперь, с этого года, выплата за рождение первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго -  779 тысяч. Те семьи, которые ранее уже получали выплату, получат доплату в 189,5 тысячи. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вырастут выплаты и пособия в России с 1 февраля.

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