Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО

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Рита Миронова
Рита Миронова 78

Собянин: задача президента помочь семьям участников СВО будет выполнена

Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Мэр Москвы отметил, что подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал послание Владимира Путина и пообещал подписать указ о помощи участникам СВО и их семьям в ближайшее время.

«Задача, поставленная президентом, — окружить всех участников СВО (специальной военной операции — Прим. ред.) и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что Россия обязательно продолжит свое развитие, несмотря на все сложности.

О помощи семьям участников СВО Владимир Путин объявил во время своего обращении к Федеральному собранию. Президент поручил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил обеспечить участникам СВО регулярный двухнедельный отдых в полгода.

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