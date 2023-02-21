Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО

Мэр Москвы отметил, что подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал послание Владимира Путина и пообещал подписать указ о помощи участникам СВО и их семьям в ближайшее время.

«Задача, поставленная президентом, — окружить всех участников СВО (специальной военной операции — Прим. ред.) и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что Россия обязательно продолжит свое развитие, несмотря на все сложности.

О помощи семьям участников СВО Владимир Путин объявил во время своего обращении к Федеральному собранию. Президент поручил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил обеспечить участникам СВО регулярный двухнедельный отдых в полгода.