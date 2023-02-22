И в канаве не спрячешься! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64

Российские силы уничтожили в ходе спецоперации диверсантов ВСУ, пытавшихся спрятаться в канаве.

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры за минувший день в одном видео.

На первых кадрах — огневая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в тыловом районе южного сектора зоны спецоперации. Группы стреляют из различных видов стрелкового оружия, гранатометов и штатного вооружения БМД-2К-АУ. Занятия проходят в максимально приближенных к боевым условиям. В скором времени эти бойцы уже вольются в состав штатных подразделений ВДВ, с дальнейшим выполнением поставленных боевых задач.

А на этих кадрах уже боевая работа разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО) по уничтожению диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе зоны СВО. Диверсанты были обнаружены с помощью квадрокоптера. Они пытались укрыться в канаве под полевой дорогой.

Шквальным огнем из стрелкового оружия разведчики заперли диверсантов в канаве, не давая им выйти. В этот момент один из разведчиков ЮВО забросил к ним ручную осколочную гранату. В результате слаженной боевой работы было уничтожено до пяти боевиков.

Следом идут кадры подготовки расчетов противотанковых гранатометов ЮВО в зоне проведения в тыловом районе СВО. Здесь бойцы тренируются на макетах, повторяющих габариты и силуэт танка Abrams, которые Запад поставит Украине. Солдаты уже обучены, готовы, попадают точно в цель.

Тема:
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