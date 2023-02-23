Российские ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении самолета ВСУ под Херсоном. Об этом генерал-лейтенант заявил во время брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — прокомментировал он.

Кроме того, в Минобороны отметили, что российская сторона в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении уничтожила артиллерийскую технику, стоящую на вооружении ВСУ. Среди нее две гаубицы «Мста-Б» и одна — Д-30.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали девять беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в населенных пунктах ЛНР И ДНР,

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска.