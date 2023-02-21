ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска

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Рита Миронова
Рита Миронова 77

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS в районе Краматорска

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие продолжают проведение специальной военной операции.

Силами российской армии уничтожены две американские пусковые системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Краматорска Донецкой народной республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня „HIMARS“ производства США», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили в том районе склад боеприпасов.

На донецком направлении также уничтожено более 170 украинских военнослужащих за сутки, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и четыре гаубицы.

Большие потери противник понес также на херсонском направлении — там уничтожено три гаубицы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, каких успехов удалось добиться ВС РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации.

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