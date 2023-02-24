Нужны отговорки: насколько правдивы заявления Столтенберга об истощении НАТО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 76

Политолог Асафов: заявление Столтенберга об истощении НАТО нужно для затягивания кризиса на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Capt. Ian Sandall; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Самостийную «кормят» обещаниями, а она послушно исполняет роль всемирной попрошайки.

Североатлантический альянс весьма сдержанно отмеряет военную помощь боевикам, чтобы подольше затянуть кризис на Украине. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил политолог Александр Асафов. По словам собеседника, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу абсолютно наплевать на гибель украинских военных и на их так называемый «снарядный голод» или же его отсутствие.

«Поэтому Украине нужны отговорки, почему не приезжают все арсеналы, не достигается ощутимый и значимый перевес. Чем дольше идет конфликт, тем больше американцы получают экономических, финансовых и иных преференций от того, что Россия отвлекает ресурсы на конфликт», — сказал Асафов.

Также он добавил, что у США не такие большие производственные ресурсы. И действительно, даже для того, чтобы поставить радикалам дальнобойные бомбы Jdam-ER, американской стороне понадобится, по ее же заявлению, полтора-два месяца.

Таким образом, резюмировал Асафов, заокеанская задача — «кормить» Украину обещаниями, выполняя или не выполняя их, что в сущности не имеет значения, поскольку цели привести Самостийную к победе — нет.

До этого в СМИ появилась информация, что страны НАТО истощили запасы снарядов для поставок Украине. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему американский президент не занимается внутренними проблемами США.

Тема:
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