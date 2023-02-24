Огненный дождь: Россия уничтожила американское и польское вооружение в зоне СВО

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 212

ВС РФ уничтожили гаубицу М777 и САУ Krab на южно-донецком направлении

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

У некоторых стран хватает наглости говорить российской стороне о мире, пока они сами устраивают кровопролитие.

Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 и польскую самоходку Krab на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, разбиты: один танк, две боевые машины пехоты, четыре ракетных системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и гаубица Д-20.

Также в Минобороны подтвердили уничтожение техники ВСУ и на других направлениях. Артиллерия и авиация РФ ликвидировали гаубицу Д-20 и гаубицу «Гвоздика» на купянском направлении, а также РСЗО «Град» и гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30 на красно-лиманском.

На донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли два танка, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, одну гаубицу M777.

На херсонском направлении украинские радикалы лишились РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», трех гаубиц Д-30. Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Основная цель российских войск — освобождение мирного населения от геноцида со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска уничтожили 240 украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
24 февр
Российские военные освободили Берховку под Артемовском
24 февр
В районе Авдеевки ВС РФ уничтожили командный пункт и склады ВСУ
24 февр
Группировка «Южная» ВС РФ уничтожила около 240 боевиков ВСУ на донецком направлении
24 февр
«Запас прочности есть»: какое достижение России на фоне СВО стало самым важным
24 февр
«Не мы выбираем дорогу, а она нас»: Газманов призвал россиян довериться Родине
24 февр
Татьяна Пилецкая резко высказалась о Ренате Литвиновой: «Помутнение мозгов»
24 февр
В ЕС не согласовали десятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий
24 февр
МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине
24 февр
Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется
24 февр
Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень тяжелой и мучительной
-7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:57
Как найти линию на руке, которая указывает на успех в любви?
15:16
Российские военные освободили Берховку под Артемовском
14:56
Огненный дождь: Россия уничтожила американское и польское вооружение в зоне СВО
14:48
РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале
14:33
Украина «бросила» Азовское море
14:30
Газманов о российской музыке: «Национальный код наших песен почти исчез»

Сейчас читают

Актриса Сташенко: Было бы правильно, если бы уехавшие коллеги отказались от наград и званий
Как Запад стал участником конфликта на Украине
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров: «Я выбрал этот путь и буду идти до конца»
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023