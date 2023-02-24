В районе Авдеевки ВС РФ уничтожили командный пункт и склады ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Российские военные поразили шесть мест хранения боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.

В районе Авдеевки ВС РФ уничтожили командный пункт и склады ВСУ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом в ходе брифинга Минобороны сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, согласно данным Минобороны, четыре склада боеприпасов были поражены в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь в ДНР и Малиновка в Запорожье.

Еще один склад с оружием был уничтожен возле Высшетарасовки в Херсонской области.

Тема:
Спецоперация
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