В районе Авдеевки ВС РФ уничтожили командный пункт и склады ВСУ
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Российские военные поразили шесть мест хранения боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
В районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом в ходе брифинга Минобороны сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, согласно данным Минобороны, четыре склада боеприпасов были поражены в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь в ДНР и Малиновка в Запорожье.
Еще один склад с оружием был уничтожен возле Высшетарасовки в Херсонской области.
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