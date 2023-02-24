В районе Авдеевки ВС РФ уничтожили командный пункт и склады ВСУ

В районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом в ходе брифинга Минобороны сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, согласно данным Минобороны, четыре склада боеприпасов были поражены в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь в ДНР и Малиновка в Запорожье.

Еще один склад с оружием был уничтожен возле Высшетарасовки в Херсонской области.