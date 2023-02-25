Страна уже на краю пропасти — инфраструктура дышит на ладан и возможности содержать государство у властей нет.

В текущем году Украину на фоне конфликта с Россией ждет небывалое испытание, и вряд ли страна с ним справится. Таким предположением накануне поделился обозреватель издания Newsweek Стивен Майерс.

«Наступивший год обещает быть гораздо более разрушительным для Украины, чем то, что мы видели до сих пор. Россия не собирается прислушиваться к сомнительным предложениям вести переговоры, основанные на требованиях, игнорирующих вопросы, спровоцировавшие этот конфликт», — отмечает журналист.

Он подчеркнул, что артиллерийские снаряды, поставляемые Украине из США и Великобритании, заканчиваются. А в это время Россия находится в режиме полной боевой готовности: в стране налажено производство снарядов с артиллерийским преимуществом три к одному.

При этом, полагает автор статьи, рассчитывать на помощь Запада с поставкой обещанных комплексов Patriot, танков M1 Abrams и истребителей F-16 вряд ли стоит.

«США не собираются поставлять на Украину системы вооружений, которые могут эксплуатироваться только американским персоналом. Они будут немедленно атакованы после поставки или могут попасть в руки русских», — говорится в материале.

Майерс уверен, что США сыграли решающую роль в эскалации конфликта — вместо попыток предотвратить его, они с самого начала подливают масла в огонь. Это выражается и в большом финансировании Незалежной, поставках оружия, оборудования, технической помощи. Без всего этого Украина, скорее всего, села бы за стол переговоров, а, может быть, и вовсе удалось бы предотвратить трагедию.

«Многие блестящие, хорошо информированные дипломаты и ученые звонили в колокола тревоги по поводу дипломатического высокомерия США, но безрезультатно», — вспоминает обозреватель.

В итоге Незалежная уже на краю пропасти. Усугубило ситуацию нападение украинских боевиков на Керченский мост. В ответ Россия, как и обещала, начала бить по «больному» — объектам жизненно важной инфраструктуры. Теперь тепловые электростанции, линии электропередач и крупные трансформаторы в зоне постоянных обстрелов. Треть электросетей и вовсе не функционируют, а некоторые, скорее всего, и не удастся восстановить. По крайней мере, не скоро.

«Не имея возможности содержать свои города, украинцы испытывают нехватку топлива, особенно дизельного, а также воды и продовольствия», — констатирует журналист.

Более того, отмечает он, экономический и политический крах терпит не только Украина, но и Европа. В странах Союза ликвидированы миллионы рабочих мест, глубокая рецессия кажется уже неизбежной.

Выход из сложившейся ситуации журналист видит только один — опосредованное регулирование конфликта. Решающую роль в заключении мира, полагает он, может сыграть Израиль как страна, понимающая, что такое затяжной конфликт.

«Некоторые результаты посредничества могут быть очевидными. Но есть много сложных вопросов, которые должны быть сформулированы, узаконены и решены. Посредничество может это сделать», — отметил Майерс.

Также он напомнил, что Россия и Украина являются соседями и у стран, разумеется, много общего. Потому, уверен Майерс, пришло время закончить это противостояние.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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