Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ

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Полина Долгова
Полина Долгова 57

ФРГ хотят закупить трубы у компании Nord Stream AG, которая принадлежит «Газпрому».

Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Marks

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Тема:
Северный поток

Власти Германии планируют построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из оставшийся частей прокладки «Северного потока — 2». Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Источник сообщает, что правительство ФРГ ведут переговоры с компанией Nord Stream AG о покупке более трех тысяч труб, которые оказались лишними после завершения строительства «Северного потока — 2» на острове Рюген.

Правительство Германии хотят построить «трубопровод протяженностью чуть менее 40 км, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке», указали собеседник источника.

Министерство экономики Германии пока не прокомментировали такое заявление. А представители Nord Stream AG заявили, что не разглашают данные о коммерческих сделках.

Издание сообщает, что сделка может не произойти из-за сложностей с юридической стороны, поскольку швейцарская компания Nord Stream AG принадлежит российскому «Газпрому».

ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках»

Два взрыва произошли на газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» 26 сентября 2022 года. Утечку обнаружили в четырех местах. Страны Европы проводят расследования случившегося, но результатов пока нет. Власти России назвали подрыв актом международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие материальные и энергетические потери понесли ФРГ из-за взрывов на «Северном потоке».

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