Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ

Власти Германии планируют построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из оставшийся частей прокладки «Северного потока — 2». Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Источник сообщает, что правительство ФРГ ведут переговоры с компанией Nord Stream AG о покупке более трех тысяч труб, которые оказались лишними после завершения строительства «Северного потока — 2» на острове Рюген.

Правительство Германии хотят построить «трубопровод протяженностью чуть менее 40 км, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке», указали собеседник источника.

Министерство экономики Германии пока не прокомментировали такое заявление. А представители Nord Stream AG заявили, что не разглашают данные о коммерческих сделках.

Издание сообщает, что сделка может не произойти из-за сложностей с юридической стороны, поскольку швейцарская компания Nord Stream AG принадлежит российскому «Газпрому».

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