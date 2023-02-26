«Настроения начинают меняться»: могут ли мирные акции помочь РФ и Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 281

Политолог Кнутов: протесты обычных людей могут дать шанс мирным переговорам РФ и Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

История имеет свойство повторяться, а «дедовские методы» не зря называют таковыми. Повлияют ли они на текущие реалии в политике?

Антивоенные акции могут привести к смене правительств в Европе. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Кнутов. Собеседник предположил, что, в частности, это может коснуться Германии и Франции.

«Настроения общества начинают меняться. Люди осознают, что та политика, которую проводят западные страны, Франция, Германия, Великобритания, это политика, ведущая к третьей мировой войне. И чем больше людей это осознает, тем активней начинаются протесты, которые выливаются в акции, в том числе, в поддержку России», — сказал Кнутов.

По его предположению, подобные акции могут дать больше шансов на мирное урегулирование украинского конфликта и сокращение поставок Украине. Таким образом, возможно, киевский режим начнет переговоры с РФ, от которых пафосно отказывается долгие месяцы.

Политолог также вспомнил, что именно действия обычных людей, выходящих на мирные демонстрации, помогли Западу пересмотреть его политику насчет переговоров с СССР во времена развертывания ракет.

«Я думаю, что такая вероятность существует и сейчас», — пояснил специалист.

Накануне жители Берлина превратили милитаристскую акцию украинцев в антивоенный митинг, принеся цветы к установленному у посольства России подбитому танку. Организаторы заявляли, что уничтоженная военная техника принадлежала российской армии, но доказательств этому нет.

Ранее 5-tv.ru писал, как власти Германии втягивают обычных людей в третью мировую войну.

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