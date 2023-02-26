Войска РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ под Угледаром и Никольским

Потери противника в живой силе составили свыше 70 боевиков.

На южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Никольского и Угледара Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Крупные потери украинские войска понесли и на краснолиманском направлении. Там в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем было уничтожено до 130 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На донецком направлении бойцы «Южной» группировки войск за сутки уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Кроме того, в районе поселка Разлив уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а под Часовым Яром — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

В этот же день сообщалось, что штурмовые подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Берховка и Ягодное в непосредственной близости от Артемовска и последнюю асфальтированную трассу снабжения ВСУ в городе. Тем самым кольцо вокруг Артемовска еще более сомкнулось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ спасаются бегством из Артемовска.