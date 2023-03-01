«Не заботятся о безопасности»: зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 154

Политолог Кошкин: взрыв дамбы в Артемовске типичен для ВСУ, так как они воюют против всех

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Seeger; ВКонтакте / koshkin_ap; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Эксперт уверен, что украинские националисты противопоставляют себя всему остальному миру. И даже своим же согражданам.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru политолог Андрей Кошкин рассказал о том, что подрыв дамбы для создания угрозы жизни мирному населению — очень типичный шаг для украинских националистов.

«Что-то взорвали, что-то навредили — это в традициях ВСУ, потому что они не заботятся о безопасности своего населения, они воюют против всех для того, чтобы восторжествовала их идеология Бандеры. Конечно же, взрыв, сам по себе разрушительный процесс и направлен он против людей: и гражданского населения и, как они понимают, возможного наступления Вооруженных сил России», — сказал политолог Андрей Кошкин.

На прошлой неделе во время продвижения российских солдат к Артемовску появилась информация, что ВСУ взорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок». Эти данные вскоре подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В разговоре с 5-tv.ru он назвал это действие украинских неонацистов настоящим терактом, ведь повышение уровня воды затопило подвалы, в которых прятались люди.

Ранее 5-tv.ru публиковал выдержку из речи президента РФ Владимира Путина, который объяснил, почему неонацисты на Украине считают себя потомками нацистов прошлого века.

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