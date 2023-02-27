«Недолго осталось»: политолог назвал первый сигнал скорого завершения СВО на Украине

При каких условиях киевскому режиму придет конец?

Первым сигналом скорого прекращения вооруженного конфликта на Украине будет освобождение Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, когда мы перейдем границу тех четырех областей, которые мы освободили. Когда мы возьмем Николаевскую, Одесскую область, как минимум для начала. Потом Харьковскую, Днепропетровскую. Тогда будет сигнал о том, что украинскому режиму недолго существовать осталось», — поделился эксперт мнением с URA.RU.

Кроме того, Литовкин не исключает такого варианта, что Россия будет вынуждена идти до границы с Польшей. По мнению эксперта, если хотя бы один участок украинской земли останется не освобожденным, оттуда будут продолжаться атаки.

«Поэтому у нас нет никакого выхода, кроме как идти до польской границы», — предположил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ведут бои почти в центре Артемовска.