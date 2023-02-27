«Заслуживают внимания»: Песков высказался о мирном плане Китая по Украине

Пекин в первую очередь выступает за уважение независимости всех стран.

Ни одна попытка создать план по урегулированию украинского конфликта не должна быть проигнорирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга. Так он прокомментировал мирный план Китая по ситуации на Украине. Песков отметил, что детали китайского замысла следует тщательно проанализировать.

«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания. С таким вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей», — сказал представитель Кремля.

Еще 24 февраля текущего года стало известно, что МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин выступил за уважение независимости всех государств, соблюдение норм международного права и прекращение односторонних санкций.

В том числе Китай призвал мировое сообщество отказаться от идеи холодной войны и обратил внимание на необходимость предоставления безопасности атомных электростанций (АЭС) и снижение рисков ядерного противостояния.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС пожаловались на Россию и накаленные отношения между Китаем и США.