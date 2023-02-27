Украинские войска готовятся взорвать ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

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Рита Миронова
Рита Миронова 26

О преступных планах ВСУ подробно рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

Украинские войска готовятся взорвать ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска уже заминировали теплоэлектроцентраль, которая единственная осталась в рабочем состоянии.

«Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована, они это взорвут», — заявил мэр Горловки в эфире федерального канала.

По его мнению, власти Украины ничуть не заинтересованы в мирном населении, которое страдает из-за их действий. Однако им очень интересна земля, за которую они воюют и которую пытаются забрать.

«У них политика уничтожения. Мы видели это в Мариуполе, когда они не выпускали людей, не давали им выходить. Для нас не новость, что это фашизм», — подчеркнул Приходько.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовск.

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