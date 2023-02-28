Развод превратился в пиар-ход: как бывший муж помог Бузовой стать популярной

Спустя четыре года совместной жизни Тарасов ушел от Бузовой к модели Анастасии Костенко. Но он до сих пор помогает бывшей возлюбленной пиариться.

Певица Ольга Бузова долго и мучительно переживала расставание с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым, однако развод с ним подарил девушке настоящую популярность. Таким мнением поделился с 5-tv.ru семейный психолог Андрей Зберовский.

«В момент развода, когда от нее ушел Тарасов, для Бузовой это оказалось определенным успехом, потому что она проиграла как жена, но сильно выиграла в своем пиаре, в своем позиционировании в обществе», — завил эксперт.

Зберовский объяснил, что в аудитория ранее воспринимала Бузову как юную и эпатажную девочку, однако сейчас она стала настоящей звездой. По его словам, этому поспособствовала «женская солидарность» после хода Тарасова.

«Женщины сказали, что она прошла то же самое, что мы проходили: мужскую неверность, уход, развод, нам ее жалко. Солидарность женская сильно усилила вес Бузовой в обществе», — подчеркнул эксперт.

Специалист считает, что разрыв с футболистом помог ей завоевать слои общества, к которым у нее не было доступа — серьезную, взрослую, женскую аудиторию, ведь ранее ведущей интересовались, в большинстве своем, лишь зрители «Дома-2».

«История с разводом — это ресурс. Возвращаться к этой теме развода, или как она страдала, как переживала, как ей было неприятно, для нее это всегда выигрышный пиар-ход», — заключил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Костенко поделилась с подписчиками, как перестать ревновать мужа к бывшей.