«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова старается показать — ее абсолютно не интересует бывшая возлюбленная любимого и возможный интерес спортсмена к ней.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко уже пять лет в браке. Поэтому убеждена — она опытна в семейной жизни и может раздавать советы и учить правильно жить. Так, на днях она рассказала, как перестать ревновать мужа к бывшей возлюбленной. Известно, что до отношений с ней спортсмен был в браке с певицей Ольгой Бузовой.

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам», — объяснила Костенко в социальной сети.

Всячески Костенко старается показать, ее бывшая возлюбленная мужа абсолютно не интересует. При этом, когда Тарасов недавно вскользь пошутил про Бузову, Костенко сразу пригрозила ему разводом.

Вместе с тем стоит отметить, что сама Бузова тяжело переживала расставание с Тарасовым. Тогда ей казалось, будто жизнь кончена. Но она увлеклась пением, стала записывать песни, ездить на гастроли. Увидев отклик публики, поняла — она не одинока. В это же время Тарасов, кажется, бывшую жену не забыл. Летом прошлого года, к примеру, он предложил певице вместе начать работать над его новым проектом. Положительной реакции не последовало. Бузова попросила Тарасова перестать привлекать к себе внимание ее именем.

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