«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Костенко не считает правильным ревновать мужа к бывшей жене

«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей

Фото: Instagram* / kostenko.94

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова старается показать — ее абсолютно не интересует бывшая возлюбленная любимого и возможный интерес спортсмена к ней.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко уже пять лет в браке. Поэтому убеждена — она опытна в семейной жизни и может раздавать советы и учить правильно жить. Так, на днях она рассказала, как перестать ревновать мужа к бывшей возлюбленной. Известно, что до отношений с ней спортсмен был в браке с певицей Ольгой Бузовой.

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам», — объяснила Костенко в социальной сети.

Всячески Костенко старается показать, ее бывшая возлюбленная мужа абсолютно не интересует. При этом, когда Тарасов недавно вскользь пошутил про Бузову, Костенко сразу пригрозила ему разводом.

Вместе с тем стоит отметить, что сама Бузова тяжело переживала расставание с Тарасовым. Тогда ей казалось, будто жизнь кончена. Но она увлеклась пением, стала записывать песни, ездить на гастроли. Увидев отклик публики, поняла — она не одинока. В это же время Тарасов, кажется, бывшую жену не забыл. Летом прошлого года, к примеру, он предложил певице вместе начать работать над его новым проектом. Положительной реакции не последовало. Бузова попросила Тарасова перестать привлекать к себе внимание ее именем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Ани Лорак обрела женское счастье.

Тема:
Ольга Бузова
26 февр
Бегала голая: Бузову в одной простыне сняли в африканском отеле
25 февр
Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику
22 февр
Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
21 февр
Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой
20 февр
Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
15 февр
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой
13 февр
«Счастье — внутри меня»: Бузова интригует фанатов намеками на беременность
11 февр
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
9 февр
Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Хочется гармонии и выпить бы вина. Бацзы-прогноз на март 2023 года

Последние новости

7:55
«Китайский поцелуй»: в Поднебесной придумали, как выражать любовь на расстоянии
7:38
В России хотят ввести сертификаты на новорожденных
7:23
Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
7:11
Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»
6:55
«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей
6:50
Дешево и вкусно: как выбрать кильку в томатном соусе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Эксперт рассказал, как подрыв дамбы в Артемовске повлияет на ход боев
Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023