CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50

Украинские военнослужащие рассказали американским журналистам, что находятся «в аду».

CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском находятся в куда более сложном положении, чем признает Киев. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявления самих военнослужащих. В интервью принимающие участие в боях в районе населенного пункта украинцы признались, что находятся «в аду», в то время как власти страны стараются скрыть от мировой общественности истинные масштабы своих проблем.

«Ситуация в Бахмуте (Украинское название Артемовска — Прим. ред.) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», — анонимно поделился с телеканалом боевик ВСУ.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) севернее Горловки. Это один из важных транспортных узлов, через который снабжаются войска украинских националистов в Донбассе. Сейчас в районе населенного пункта ведутся ожесточенные бои. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, большинство подъездов к Артемовску находятся под огневым контролем российской армии, однако Киев бросает все новые резервы на это направление.

Прежде о ситуации в населенном пункте высказывался президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что она становится «все более сложной». В поддерживающих Украину странах люди с недоверием реагируют на происходящее в зоне спецоперации. Так, писал ранее 5-tv.ru британцы после публикации соответствующей статьи призвали главу Незалежной спасти своих солдат и вывести войска, так как Киев уже обречен на поражение.

Тема:
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