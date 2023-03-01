Украинских военкомов отправили на передовую за срыв плана мобилизации

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

РИА Новости: на Украине военкомов отправили на передовую за невыполнение плана

Украинских военкомов отправили на передовую за срыв плана мобилизации

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В действиях Минобороны Незалежной имеется явный и четкий посыл, который предпочитают не скрывать.

Украинских военкомов отправили на передовую за срыв плана мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях. Процесс призыва был вялым и занял больше времени, чем планировалось.

«Это назидание последователям и военкомам других областей, на их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов», — сказал собеседник журналистам.

Посыл, по словам источника, заключается в том, что сотрудникам военкоматов нужно искать потенциальных военных, если они не хотят умирать сами. Теперь комиссаров не пугает видеозапись, они не гнушаются насильственных затаскиваний призывников в автобусы при свидетелях.

Военный эксперт Луганской народной республики Андрей Марочко опубликовал приказ Минобороны Украины. Согласно документу, на места мобилизованных военкомов назначат тех, кто ранее был ранен, прошел реабилитационный курс и имеет пригодную группу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Киеву пора платить за поставки вооружения.

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