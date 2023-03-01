Советник Зеленского Подоляк отрицает причастность Киева к атакам по России
Российская сторона продолжает фиксировать появление беспилотников в регионах страны. Однако киевский режим не хочет брать на себя ответственность за инциденты.
Фото: Александр Кряжев / ТАСС
Киев не причастен к появлению беспилотных летательных аппаратов на территории РФ, он лишь стремится вернуть под свой контроль оккупированные территории. Об этом заявил советник главы Незалежной Михаил Подоляк.
«Украина не наносит ударов по территории Российской Федерации», — написал он в своем
Подоляк отметил, что киевский режим «ведет оборонительную войну», чтобы «деоккупировать» территории Украины.
Тем не менее, российская сторона продолжает фиксировать появление беспилотников в регионах страны. 28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Адыгее и на Кубани в ночное время. Инициатива противника была подавлена подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
Также в этот день беспилотный летательный аппарат упал в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об отсутствии жертв, разрушений и угроз. Отмечалось, что ситуацией занимаются ФСБ и другие органы.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото упавшего в Подмосковье БПЛА.
- 1 мар
- В Кремле ответили на заявление Подоляка о «непричастности Киева» к атакам по России
- 1 мар
- BZ из США: чем опасно завезенное на Украину для провокации вещество и как меняет сознание людей
- 1 мар
- Солдаты кончились? Киевский режим стал отправлять на фронт детей
- 1 мар
- В ДНР сообщили о стягивании вооружения ВСУ в Часов Яр
- 1 мар
- Украинских военкомов отправили на передовую за срыв плана мобилизации
- 1 мар
- Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину
- 1 мар
- Слаженно движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 мар
- CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев
- 1 мар
- Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске
- 28 февр
- Маск в переписке с пользователями Twitter констатировал окружение Артемовска
Читайте также
63%
-0.54 79.51
-0.11
Нашли ошибку?