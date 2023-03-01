В Кремле ответили на заявление Подоляка о «непричастности Киева» к атакам по России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59

За минувшие сутки беспилотники появились в пяти регионах России: Адыгее, Белгороде, Брянской области, в Краснодарском крае и Подмосковье.

В Кремле ответили на заявление Подоляка о «непричастности Киева» к атакам по России

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не верит в непричастность киевского режима к появлению беспилотных летательных аппаратов в регионах России. Об этом он рассказал во время общения с журналистами 1 марта.

Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не атакует российские территории, а лишь ведет «оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий». Однако в Кремле существует иное мнение о ситуации.

«Мы ему не верим», — прокомментировал Песков.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что в Краснодарском крае и Республике Адыгея подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ были сбиты дроны ВСУ. Беспилотники преследовали цель атаковать объекты гражданской инфраструктуры в ночное время, однако инициатива была подавлена.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области рядом с газокомпрессорной станцией упал беспилотный летательный аппарат.

Тема:
Спецоперация
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