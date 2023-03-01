Кириенко: обучение участников СВО по проекту «Твой герой» начнется 16 марта
В освобожденных регионах предполагается открытие музеев по истории России. А что еще?
Фото: Роспатриот
Обучение демобилизованных участников спецоперации по проекту «Твой герой» начнется с 16 марта. Об этом в рамках семинара по патриотическому воспитанию для региональных координаторов сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Уже известно, что военнослужащие, которые вернулись из зоны боевых действий, пройдут обучение в Центре знаний «Машук» для дальнейшей работы в патриотических центрах. Участники мероприятия показали лучшие российские практики по воспитанию патриотизма у молодежи. Согласно одной из инициатив, предлагается использовать единый подход к организации военно-спортивных игр по примеру «Зарницы».
Кириенко добавил, что в каждом освобожденном регионе должен быть музей под названием «Моя Россия — моя история». Предполагаются и этажи по истории РФ, а как минимум еще один — по истории региона, где музей расположен. В текущем году отдельное внимание хотят уделить наставничеству и проектам по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских звезд высказался о патриотизме.
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