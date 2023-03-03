Т-90М идет на прорыв: российские танкисты громят боевиков под Марьинкой

Корреспондент «Известий» увидел, как показывают себя в бою новейшая российская бронетехника.

На одном из самых горячих направлений спецоперации — в районе Марьинки — наступление пехоты поддерживают российские танки Т-90 М. Модернизированные машины получили название «Прорыв». И оно как нельзя лучше соответствует их задаче. Современное вооружение значительно повысило точность стрельбы, а динамическая защита сделала танки почти неуязвимыми для атак противника. Семен Еремин передает из Донецкой республики.

Цели — в Марьинке. Удаление — около пяти километров. На этой дистанции пушка этого танка — как хирургический инструмент. Откат орудия значительно меньше, чем у тех же «семьдесят вторых».

Экипаж, кроме командира — из мобилизованных ростовчан. На месте наводчика — «Старый». Ему 41 год и свою специальность он освоил чуть более, чем за два месяца. Опять же, в сравнении с Т-72, говорит, тут проще.

При том, что «Прорыв» — полноценный наследник мощной советской и российской школы танкостроения, места внутри значительно больше — немного изменена компоновка, схема бронирования. По живучести — тоже серьезный шаг вперед. Помимо брони — активная защита. На одном из «девяностиков» уже срабатывала, сбивала противотанковую ракету. И помогала уничтожить расчет.

«Танк выезжал на прямую работу, и по ним был сделан замер ПТУРа. Тут же танк отработал башню и пушку на угол их прицеливания и произвел сразу отстрел», — рассказал командир экипажа с позывным «Ольха».

То есть башня сама, без участия экипажа, повернулась в сторону летящей ракеты. Командиру осталось только нажать кнопку, чтобы атаковать противника.

Красоту машины мы не оценим сейчас до конца. Ну, потому что она прикрыта вот этим замечательным камуфляжем. Это очень серьезная вещь — сейчас танк будет трогаться — прикрывает тепловые сигнатуры танка, так же рассеивает лазерное излучение, если танк облучают. Очень серьезный комплекс прикрытия.

В боях СВО Т90М «Прорыв» уже показал, на что способен. Здесь, под Донецком, таких машин хватает. Их активно используют и в такой вот точной стрельбе «навесом» и в прямой штурмовой работе.