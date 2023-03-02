Боррель призвал страны ЕС выделить Украине миллиард евро на оружие

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Решения по данному вопросу европейские лидеры пока не достигли. Пока вместо современной западной техники Киеву отправляют советскую.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Zorrakino; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС в марте выделить Украине миллиард евро. По данным France-Presse, эти деньги нашли в Европейском фонде мира. И пойдут они на закупку артиллерийских снарядов «натовского калибра». Издание Der Spiegel добавляет, что Еврокомиссия хочет втрое увеличить производство боеприпасов в Старом Свете. А утвердить эти решения планируется 7 марта.

Правда, пока Украину вооружают, скорее, по остаточному принципу. Вместо современной западной техники на передовую отправляется преимущественно советская. Так, по данным Associated Press, министр обороны Словакии пообещал передать Киеву десять из одиннадцати старых истребителей МИг-29. В то время как одиннадцатый зарезервирован для местного музея.

Тема:
Спецоперация
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