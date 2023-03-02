Путин о происшествии в Брянской области: террористы открыли огонь, видя, что в машине дети

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 499

Глава государства подчеркнул, что Россия даст решительный ответ всем, кто посмел посягнуть на безопасность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин возмутился бесчеловечностью украинских террористов, которые сегодня проникли в Брянскую область. По его словам, произошедшее в регионе является терактом. Больше всего ошеломляет то, что националисты намеревались забрать именно детские жизни. По словам президента, именно от таких людей российские военные защищают родину.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это — гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти», — заявил глава государства в ходе своей речи на открытии Года педагога и наставника центре знаний «Машук».

Информация о проникновении украинских диверсантов на территорию Брянской области появилась сегодня днем. Террористы начали стрелять в некоторых областях региона. Более того, захватили заложников в одном из магазинов области. Слава богу, им не удалось пройти в школы — о жертвах среди учеников не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в поселке Теткино.

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