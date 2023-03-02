В Купянске объявили об обязательном вывозе маломобильных граждан и детей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 137

Для оставшихся категорий населения эвакуация остается добровольной.

В Купянске объявили об обязательном вывозе маломобильных граждан и детей

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Власти Купянска Харьковской области оповестили граждан об обязательном вывозе части местных жителей из города. Об этом городская администрация написала в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что решение о частичной эвакуации было принято в процессе заседания городской комиссии 27 февраля на фоне «нестабильной ситуацией в области безопасности». Таким образом, вывозу подлежат маломобильные граждане, инвалиды, и дети вместе с родителями. Эвакуация будет проходить в соответствии с предусмотренным планом во временные пункты и с дальнейшим расселением.

Вывезенные жители Купянска получат статус переселенцев и будут обеспечены гуманитарной помощью, им также будут оформлены социальные выплаты. Эвакуация для остальных слоев населения будет производиться в добровольном порядке.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона понесла большие потери на купянском направлении. Живая сила ВСУ была ликвидирована в районах населенных пунктов Синьковка и Крахмальное в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город Алешки из минометов во время эвакуации мирных жителей.

Тема:
Спецоперация
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