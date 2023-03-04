Два взрыва прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья

В настоящее время в городе звучат сирены воздушной тревоги.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали два взрыва. Об этом сообщается в украинском издание «Общественное. Новости».

Подробностей случившегося нет. Но есть данные, что в настоящее время на этой территории Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

По данным карты-онлайн украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины.

Прежде председатель пророссийской организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье упала ракета системы украинской противовоздушной обороны, она повредила многоэтажный жилой дом. В результате чего несколько человек погибли.

Также Рогов отмечал, что вооруженные силы Украины обстреливают город в северо-западной части Запорожской области — Энергодар. Взрывы от обстрелов слышны недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международное агентство по атомной энергии выступает против любых ударов по ядерным объектам в каждой стране мира. С начала сентября 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками. Члены агентства беспокоятся о нынешней безопасности электростанции, так как она самая мощная в Европе.