Французский генерал назвал диверсию на «Северных потоках» невыгодной для РФ
Утечки на нитях газопроводов произошли прошлой осенью. Российских специалистов не допускают к расследованию.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» невыгодна для России. Об этом в эфире телеканала LCI заявил экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан.
«Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России», — сказал Тренкан.
Он добавил, что теракт уже расследовали несколько стран, а именно, Германия, Швеция и Дания, однако результатов нет.
«Отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — пояснил генерал.
Офицер подчеркнул, что доверяет расследованию, которое опубликовал американский журналист Сеймур Херш, поскольку данные о движении судов по Балтийскому морю может проверить кто угодно.
Согласно расследованию Херша, в июне минувшего года американские водолазы во время натовских учений заложили бомбы, а норвежская сторона их активировала. Мотивы Штатов, по словам автора, заключались в том, чтобы заставить ФРГ помочь украинским боевикам как в военном, так и в финансовом плане. Утечки на нитях «Северного потока» произошли прошлой осенью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кого в США считают единственным подозреваемым в подрыве «Северного потока».
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