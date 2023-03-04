Французский генерал назвал диверсию на «Северных потоках» невыгодной для РФ

Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» невыгодна для России. Об этом в эфире телеканала LCI заявил экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан.

«Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России», — сказал Тренкан.

Он добавил, что теракт уже расследовали несколько стран, а именно, Германия, Швеция и Дания, однако результатов нет.

«Отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — пояснил генерал.

Офицер подчеркнул, что доверяет расследованию, которое опубликовал американский журналист Сеймур Херш, поскольку данные о движении судов по Балтийскому морю может проверить кто угодно.

Согласно расследованию Херша, в июне минувшего года американские водолазы во время натовских учений заложили бомбы, а норвежская сторона их активировала. Мотивы Штатов, по словам автора, заключались в том, чтобы заставить ФРГ помочь украинским боевикам как в военном, так и в финансовом плане. Утечки на нитях «Северного потока» произошли прошлой осенью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого в США считают единственным подозреваемым в подрыве «Северного потока».