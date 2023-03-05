ВСУ потеряли свыше 200 боевиков за сутки на донецком направлении
Минобороны: на донецком направлении уничтожено свыше 200 боевиков ВСУ за сутки
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Результативными действиями отличились бойцы «Южной» группировки российских войск.
Потери украинских боевиков на донецком направлении за минувшие сутки превысили 210 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены военнослужащими «Южной» группировки войск. Кроме живой силы противник потерял боевую машину пехоты, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30.
Также были уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Тоненького и Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР). А возле Николаевки была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самом центре Донбасса практически затянулась петля вокруг Артемовска. Украинские боевики уже сами взрывают мосты в городе и на его окраинах, чтобы затруднить продвижение штурмовых групп российских войск.
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