Хотят довести до миллиона: почему российским бойцам важно освободить Купянск
Военный эксперт Кнутов: благодаря освобождению Купянска ВС РФ сорвет контрнаступление ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Юрия Кнутова; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Киевский режим «пачками» отправляет сотни украинцев на верную смерть. К боевым действиям привлекаются женщины, старики и дети.
Российские военнослужащие продолжают постепенно приближаться к Купянску, артиллерия ВС РФ стала работать по тыловым позициям ВСУ. Почему это направление так важно для нас и что будет после того, как бойцы России возьмут Купянск? На эти вопросы ответил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru. По его словам, для российской стороны особенно важна вся линия фронта, в которую входят: Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Артемовск, Марьинка, Авдеевка, Угледар.
«Зеленский (президент Украины — Прим. ред.) раньше по примеру Гитлера называл эту линию „Восточный вал“. Гитлер на правом берегу Днепра создал крепление, которые называл „Восточный вал“, а Зеленский таким же „Восточным валом“ назвал вот эту линию», — заявил эксперт.
Кнутов отметил, что сейчас эта линия в ряде мест уже освобождена российскими военными, скоро бойцы возьмут под контроль и Артемовск. Специалист уверен, что украинские войска не станут оставлять позиции, они готовят наступление против ВС РФ, которое может быть на луганском, запорожском и приднестровском направлениях.
«Луганск, это как раз направление с Купянска. Поэтому, если мы освобождаем Купянск, то у нас появляется серьезная возможность сорвать готовящееся наступление. Такая же ситуация с Угледаром», — объяснил военный эксперт.
В том числе Кнутов отметил, что сейчас перед российскими военными стоит наиважнейшая задача. Нужно сделать все, чтобы предупредить готовящиеся удары ВСУ, занять выгодные рубежи для обороны и измотать противника.
«Любое направление очень сложное в силу того, что украинская армия составляет официально 750 тысяч человек, а реально они хотят довести эту цифру до миллиона, привлекая всех: стариков, женщин, детей, даже инвалидов», — объяснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что украинские войска «обескровлены», регулярная армия Незалежной насчитывается около 150 тысяч человек, а остальные — тербаты (батальоны территориальной обороны Украины — Прим. ред.).
«Вот этих тербатов бросают в бой как пушечное мясо, они гибнут в день по несколько сотен человек на линии фронта, но киевский режим это не смущает. <…> Вашингтон и Брюссель требуют как можно больше измотать нашу страну, наши Вооруженные силы. Потери украинцев их мало интересуют», — заключил Кнутов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько боевиков ВСУ осталось в Артемовске.
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