ВСУ бросают все силы в Артемовск, пытаясь избежать полного окружения города

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86

Марочко: Киев бросает силы в Артемовск с целью избежать полного окружения города

ВСУ бросают все силы в Артемовск, пытаясь избежать полного окружения города

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В «котле» российской армии остаются порядка десяти тысяч боевиков, однако этого не достаточно, чтобы удержать город и дать отпор российской армии.

Украина перебрасывает дополнительные силы на западное направление в Артемовск, чтобы не дать ВС РФ замкнуть кольцо в городе. О попытках Киева предотвратить полное окружение Бахмута (украинское название Артемовска) РИА Новости рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта», — поделился он.

Марочко добавил, что украинская сторона усилила обстрелы региона со стороны населенного пункта Часов Яр. Кроме того, ВСУ укрепляют свои позиции в районе подъездов к городу.

Артемовск остается важной транспортной артерией ВСУ в Донбассе. На данный момент в городе остается одна полноценная дорога, которая является тропой для подбора резервов и вывоза раненых, однако все операции противника на ней остаются рискованными из-за работы российской артиллерии.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин накануне рассказал, что Артемовск находится в оперативном окружении российской стороны. В котле, сравнимом с Дебальцевским, «варятся» порядка десяти тысяч украинских солдат. Несмотря на больше потери, они продолжают из последних сил удерживать центр города под своим контролем.

Офис президента Владимира Зеленского отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал решение защищать город «до последнего украинца». Тем не менее, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что будущее Артемовска предопределено — оборона лишь затянет взятие города, но его переход под контроль России неизбежен.

Ранее 5-tv.ru писал, какое решение для руководства ВСУ будет «стратегически правильным» — оставить позиции в Артемовске или погибать там до конца.

Тема:
Спецоперация
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