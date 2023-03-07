За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 421

Наемник из Чехии признался, что использовал для обороны в зоне СВО сапог из-за нехватки оружия

За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Иностранец лично убедился в многочисленных потерях ВСУ в зоне спецоперации.

Чешский наемник, воюющий на стороне Украины, рассказал, как оборонялся на поле боя при помощи подручных средств. И все — из-за острого дефицита огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, во время битвы под Артемовском ему пришлось взять в руки сапог и отмахиваться им. Об этом рассказывает издание El Pais.

«Ты достаешь все, что у тебя есть <…>, чтобы спасти свою жизнь. Когда ничего нет, ты достаешь ботинок…», — признался наемник, представившийся как Милош.

Он также убедился, что контрактники воюют там совершенно на разных условиях: все преференции на стороне иностранцев. Захотели — прервали контракт и уехали. У украинцев никакой возможности покинуть поле боя нет.

Кроме того, чешский боевик констатировал огромные потери на полях сражений со стороны ВСУ.

«Многие, многие, многие…» — признался Милош.

Как известно, ВСУ получили приказ защищать Артемовск «до последнего украинца». Однако у армии не хватает боеприпасов. Киев перебросил в Артемовск свои лучшие подразделения, но этого не достаточно, чтобы изменить плачевную ситуацию.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия.

Тема:
Спецоперация
7 мар
Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
7 мар
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
7 мар
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто
7 мар
Неслабый пол: свыше тысячи российских женщин участвуют в спецоперации на Украине
7 мар
Минобороны: в зоне СВО сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВС Украины
7 мар
Шойгу: контроль над Артемовском позволит прорвать оборону ВСУ
7 мар
В ДНР сообщили, что почти половина Артемовска перешла под контроль РФ
7 мар
Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
7 мар
Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
7 мар
Полковник запаса: РФ полностью перехватывает стратегическую инициативу на донецком направлении
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Две туристки чуть не лишились жизни на перевале «Горных духов» в Бурятии
17:45
Прокуратура предъявила блогеру Lerchek обвинение в уклонении от уплаты налогов
17:33
Группа «Город 312» приостанавливает концертную деятельность
17:27
Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
17:16
Концерт, караоке и поздравления: подарки от VK к 8 Марта
17:10
«Так делали все»: Броневицкая поставила на место Вайкуле за слова о роли в СССР

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица