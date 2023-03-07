За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине
Наемник из Чехии признался, что использовал для обороны в зоне СВО сапог из-за нехватки оружия
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Иностранец лично убедился в многочисленных потерях ВСУ в зоне спецоперации.
Чешский наемник, воюющий на стороне Украины, рассказал, как оборонялся на поле боя при помощи подручных средств. И все — из-за острого дефицита огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, во время битвы под Артемовском ему пришлось взять в руки сапог и отмахиваться им. Об этом рассказывает издание El Pais.
«Ты достаешь все, что у тебя есть <…>, чтобы спасти свою жизнь. Когда ничего нет, ты достаешь ботинок…», — признался наемник, представившийся как Милош.
Он также убедился, что контрактники воюют там совершенно на разных условиях: все преференции на стороне иностранцев. Захотели — прервали контракт и уехали. У украинцев никакой возможности покинуть поле боя нет.
Кроме того, чешский боевик констатировал огромные потери на полях сражений со стороны ВСУ.
«Многие, многие, многие…» — признался Милош.
Как известно, ВСУ получили приказ защищать Артемовск «до последнего украинца». Однако у армии не хватает боеприпасов. Киев перебросил в Артемовск свои лучшие подразделения, но этого не достаточно, чтобы изменить плачевную ситуацию.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия.
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